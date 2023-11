Otelfingen ZH: «Es ist unglaublich, all diese Stücke hier einfach so zu finden»

Auch Thomas (46) interessiert sich sehr für die riesige Sammlung. «Es ist unglaublich, all diese Stücke einfach so in alten Kartonschachteln zu finden.»

Das immense Ausmass der seltenen Kollektion trifft bei Sammlerinnen und Sammler auf grosse Begeisterung. «Es ist unglaublich, all diese Stücke einfach so in alten Kartonschachteln zu finden», sagt Thomas (46) am Tag der offenen Tür des Liquidationshauses. Auch Stefan Bommeli (47), Sammler seit 1976 und Mitglied des Schweizer Legovereins SwissLug, ist euphorisch. «Gewisse Stücke sind der Knaller.»