Marie-Antoinette : Auktionshaus in Genf versteigert Juwelen für über 7 Millionen Franken

Innerhalb fünf Minuten wechselten zwei Armbänder, insgesamt mit 112 Diamanten besetzt, den Besitzer. Sie gehörten einst der letzten Königin Frankreichs.

Juwelen vor Flucht verschickt

Bevor sie im Juni 1791 mit ihrem Mann Ludwig XVI. und ihren Kindern aus Frankreich zu fliehen versuchte, schickte sie ihre Juwelen nach Brüssel . Von dort aus wurden sie später an Verwandte in ihrer Heimat Österreich weitergegeben.

Weitere Auktion in Genf

In Genf steht am Mittwoch eine weitere mit Spannung erwartete Auktion an. Dabei bietet Sotheby’s eine Brosche und ein Paar Ohrringe an, die der russischen Zarenfamilie gehörten. Die Tante des letzten Zaren Nikolaus II., Grossherzogin Maria Pawlowna, hatte den Schmuck nach der Revolution 1917 aus dem Land schmuggeln lassen, bevor sie selbst 1919 flüchtete.