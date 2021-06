Myanmar : Aung San Suu Kyi der Korruption angeklagt

Gegen die vom Militär abgesetzte De-Facto-Regierungschefin von Myanmar wurden neue Vorwürfe erhoben.

Myanmars entmachtete De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi ist wegen Korruption angeklagt worden. Die Anti-Korruptionskommission habe Beweise dafür gefunden, dass Suu Kyi «Korruption unter Ausnutzung ihre Amtes» begangen habe, berichtete am Donnerstag die staatsnahe Zeitung «Global New Light of Myanmar». Demnach soll sie unter anderem «600’000 Dollar und mehrere Kilo Gold» an Bestechungsgeldern angenommen haben.