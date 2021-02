Das Militär in Myanmar hat nach der Machtübernahme eine neue Wahl zum Ende des einjährigen Notstands zugesagt. Sobald die Wahl abgehalten sei, werde das Militär die Macht an den Sieger übergeben, kündigte es in dem von ihm kontrollierten Fernsehsender Myawaddy am Montag an. Darin hatte das Militär zuvor erklärt, alle Regierungsaufgaben gingen nun auf Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing über. Die nationale Stabilität sei in Gefahr.