Myanmars entmachtete Regierungschefin : Aung San Suu Kyi soll vor Gericht – ihr droht die Todesstrafe

Die Lage in Myanmar spitzt sich zu. Nun heisst es, Aung San Suu Kyi werde vor Gericht gestellt. Es drohen ihr bis zu 20 Jahren Haft – oder gar der Tod.

Die neue Militärführung in Myanmar will die Nobelpreisträgerin und bisherige Regierungschefin Aung San Suu Kyi Berichten zufolge wegen Hochverrats anklagen. In sozialen Netzwerken schrieben zahlreiche Beobachter, dies hätten die Streitkräfte am Mittwoch entschieden. Das Militär im früheren Burma hatte sich in der Nacht zum Montag zurück an die Macht geputscht, nachdem erst vor zehn Jahren demokratische Reformen eingeleitet worden waren.