Myanmar : Aung San Suu Kyi wegen Korruption zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt

Die frühere Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi (76), ist von einem Gericht wegen Korruptionsvorwürfen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Nach der Absetzung von Suu Kyi als Regierungschefin brachen in Myanmar Proteste aus.

Aung San Suu Kyi vor ihrer Entmachtung im Jahr 2021. Seit da wurde sie nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

Ein von der Militärjunta in Myanmar kontrolliertes Gericht hat die entmachtete Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu fünf Jahren Haft wegen Korruption verurteilt. Dies sagten mit dem Prozess vertraute Quellen, die anonym bleiben wollten, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die 76-jährige Friedensnobelpreisträgerin sieht sich mit fast einem Dutzend Korruptionsklagen konfrontiert. Dies war das erste Urteil. Für jeden Anklagepunkt drohen der Politikerin bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Die eigentlich für Dienstag geplante Urteilsverkündung war zuvor ohne Nennung von Gründen um einen Tag verschoben worden. Suu Kyi hatte den Vorwurf zurückgewiesen, Gold und 600’000 US-Dollar (577’000 Franken) Bestechungsgeld von einem Politiker angenommen zu haben. Das Verfahren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, Suu Kyis Anwälte dürfen nicht mit Medien sprechen. Suu Kyi wird an einem unbekannten Ort in Naypyitaw festgehalten, zuletzt wurde sie in einem anderen Verfahren wegen geringfügiger Vorwürfe zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.