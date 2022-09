Aurora Ramazotti zeigt sich erstmals seit der Baby-Bekanntgabe

Ihren Babybauch versteckt die Moderatorin in einer High Waist Jeans und mit einem Oversized-Hemd. Für den Paparazzo posiert sie in humoristischen Posen.

Die Tochter von Schmusesänger Eros Ramazzotti (58) und der Schweizer Showgrösse Michelle Hunziker (45) trägt bei dem Ausflug High-Waist-Jeans-Shorts, die sie gekonnt mit einem hellblauen Hemd kombiniert. Dabei hängt die eine Seite locker runter, während die andere Hälfte in der Hose steckt. Ein Mal mehr lässt die Influencerin und Moderatorin die Frage offen, ob sie ihren Babybauch gekonnt versteckt oder ob er schlicht noch nicht zu sehen ist. Wenn es nach dem stets gut informierten «Chi»-Magazin geht, sollte Aurora bereits im fünften Monat sein und im Januar ihr Kind in die Arme schliessen können.

«Das Leben ist wunderbar»

Die Bilder sind am selben Tag entstanden, an dem die beiden mit einem ironischen Clip auf Instagram verkündeten, in freudiger Erwartung zu sein. Das Paar traf wenig später die werdende Oma Michelle und die jungen Tanten Sole (8) und Celeste (7). Dabei fielen sich alle sichtlich glücklich und erleichtert in die Arme. «Natürlich wusste ich es schon sehr lange, aber endlich kann Auri es auch erzählen. Jetzt sind wir frei, glücklich zu sein», sagte die Bernerin damals in ihrer Instastory. «Sie ist mein Baby. Wie kann mein Baby ein Baby bekommen? Versteht ihr, wie schön das ist? Das Leben ist wunderbar.»