Seit rund einer Woche ist sie in ihrer Wohnung in Mailand und kämpft mit den Symptomen.

Seit einer Woche isoliert

Seit rund einer Woche lebe sie nun mit ihrem Freund isoliert in ihrer Mailänder Wohnung. «Diese Krankheit ist sehr speziell», sagt Aurora. «Wir haben in den letzten Monaten so ziemlich alles gesehen, also war ich relativ gut vorbereitet. Aber da ich es selbst noch nicht erlebt hatte, wusste ich nicht so recht, was mich erwarten würde.»