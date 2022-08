Aurora Ramazzotti posiert auf Insta lasziv und «befreit ihre Nippel»

1 / 6 Immer wieder posiert Aurora Ramazzotti lasziv auf Instagram. Instagram/therealauroragram Dabei lässt die 25-Jährige gerne auch mal die Hüllen komplett fallen. Instagram/therealauroragram Doch jüngst nicht ohne Hintergedanken: Als Botschafterin der #FreeTheNipple-Bewegung will die Moderatorin ihre Brustwarzen in der Öffentlichkeit zeigen können, ohne dafür bestraft oder von Social Media blockiert zu werden. Instagram/therealauroragram

Darum gehts Aurora Ramazzotti zeigt sich auf Instagram oben ohne und fordert auf, die Brustwarzen zu zeigen.

Dabei handelt es sich nicht um ein einfaches Erotik-Shooting, sondern um die Forderung von Gleichberechtigung.

Als Botschafterin der #FreeTheNipple-Bewegung will die 25-Jährige ihre Brustwarzen genau so in der Öffentlichkeit zeigen können wie die Männer auch – ohne dafür bestraft oder von Social Media blockiert zu werden.

Im seichten Wasser und an Felsen angelehnt posiert Aurora Ramazzotti mit einem verführerischen Blick für die Kamera – und das lediglich mit einem Bikini-Höschen bekleidet. Ihre Brust bedeckt die Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker (45) und Sänger Eros Ramazzotti (58) dabei mit ihrem Arm. «Befreit die Nippel», schreibt die 25-Jährige zu ihren Schnappschüssen, die sie selbst auf Instagram veröffentlicht hat.

Ihre Fans zeigen sich von den Bildern, die an der Nordküste Siziliens entstanden sind, begeistert. So schreibt eine Followerin: «Unglaublich, du siehst so fabelhaft aus. Für mich bist du die Göttin der unendlichen Schönheit!» In weiteren Kommentare heisst es: «Unglaublich», «Wie schön» oder «Kleine Meerjungfrau».

Das steckt hinter Auroras Bildern

Doch bei den Fotos handelt es sich nicht lediglich um ein erotisches Fotoshooting, viel mehr macht sich Aurora als Botschafterin der #FreeTheNipple-Bewegung stark. Denn dort, wo sich Männer oben ohne präsentieren können, wollen Frauen das auch dürfen – das heisst: in sozialen Netzwerken genauso wie in Schwimmbädern oder beim Sonnen im Park.

Erstmals aufgekommen ist die Forderung 2007 in Schweden als «Bara Bröst»-Bewegung, was übersetzt «Blosse Brust» bedeutet. 2014 entwickelte sich schliesslich basierend darauf der Hashtag #FreeTheNipple. Seither machen immer wieder prominente Persönlichkeiten mit provokanten Bildern auf die Aktion aufmerksam. So haben sich bereits Grössen wie Rihanna (34), Miley Cyrus (29) oder Cara Delevingne (29) dafür eingesetzt – nicht zuletzt, weil in den meisten US-Bundesstaaten das Zeigen der Brustwarzen als öffentliches Ärgernis gewertet und entsprechend bestraft wird.

So sieht es in der Schweiz aus

In der Schweiz ist es Frauen nicht explizit verboten, oben ohne zu baden. Es wird aber nicht überall geduldet. Juristisch kommt es darauf an, ob ein öffentliches Ärgernis vorliegt, also ob sich andere Menschen durch die blanken Frauenbrüste belästigt fühlen. Männer hingegen dürfen überall ohne Shirt und mit nackter Brust baden, manche rennen im Sommer sogar oben ohne durch Städte. Ein Umstand, der bereits mehrfach auf politischer Ebene diskutiert wurde.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, aufgrund der Geschlechtsidentität diskriminiert? Hier findest du Hilfe: Gleichstellungsbüros nach Region Plattform Lohngleichheit Gleichstellungsgesetz.ch, Datenbank der Fälle aus Deutschschweizer Kantonen Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann