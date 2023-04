Aurora Ramazzotti präsentiert stolz ihren After-Baby-Body

Aurora Ramazzotti schwebt im Babyglück: Am 30. März brachte sie ihr erstes Kind zur Welt. Nun präsentiert die 26-Jährige stolz ihren After-Baby-Body auf Instagram, ohne dabei die natürlichen Anzeichen der Geburt für die Social-Media-Welt zu verschleiern. Der Bauch ist auf dem Spiegelselfie, das sie in ihrer Story postete, noch immer deutlich zu sehen, doch ihr breites Lächeln macht deutlich, dass dies dem Neo-Mami egal ist.

Erst vor wenigen Tagen zeigte sie sich bereits in einem Vorher-Nachher-Post in einer ähnlichen Pose. Das erste Bild entstand in der Tessiner Klinik, noch vor der Geburt. «Das war das letzte Mal, dass ich den Bauch sehen konnte», schrieb Aurora. Es falle ihr immer noch schwer zu verstehen, dass Söhnchen Cesare da drin gewesen sei. Das zweite Foto war ein neues. «Zehn Tage nach der Geburt. Der Körper ist magisch», schwärmte sie. Viel war von ihrem Bauch nicht zu sehen, weil sie ihr neugeborenes Baby auf dem rechten Arm hielt und die Decke, in die es gewickelt war, einen Grossteil verdeckte.