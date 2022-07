Aurora Ramazotti rappt auf Tiktok gegen Internet-Hass

In dem veröffentlichten Video, welches bereits über 150’000 Views generieren konnte, hört man die 25-Jährige erstmals rappen. Den Text des Songs hat sie selbst geschrieben und handelt von dem «Tochter von xy»-Effekt. «Wenn ich nicht Ramazzotti zum Nachnamen heissen würde, dann könnte ich eine Vielzahl an Personen sein. So unberechenbar, dass man es nicht sagen kann. Vielleicht würde ich Beckham heissen, dann würdest du mich unglaublich lieben», so Aurora im Sprechgesang.