Aurora Ramazzotti blickt auf komplizierte Geburt zurück

Vor knapp einem Monat wurde Aurora Ramazzotti zum ersten Mal Mama . Ihr Sohn Cesare erblickte in der Klinik Sant’Anna im Sorengo TI das Licht der Welt. Auf Instagram zieht die 26-Jährige nun ein Fazit ihrer Schwangerschaft und wendet sich mit einer emotionalen Bitte an ihre Community.

Während ihrer Schwangerschaft sei die Italienerin sehr müde gewesen, erzählt sie. «Jedes Mal, wenn ich jemandem davon erzählt habe, lautete die Antwort: ‹Warte nur ab. Danach wirst du noch müder sein.› Nun ist es etwa einen Monat her seit meiner Geburt und ich warte immer noch darauf, müder zu sein als in der Schwangerschaft», so Aurora selbstironisch in ihrer Story. Kurz vor ihrer Geburt bombardierten andere Mütter die Tochter von Michelle Hunziker (46) mit Horrorstorys ihrer Entbindungen. «Vielleicht war ich naiv, aber ich hatte keine Angst und wollte bis zum letzten Moment glauben, dass alles leicht wird», erinnert sie sich.