Aurora Ramazzotti posiert mit Babybauch beim Gewichtstraining

Darum gehts Auch im achten Monat lässt sich Aurora Ramazzotti nicht vom Sport abbringen.

In ihrer Instagram-Story trainiert die baldige Neo-Mama während eines Bein-Work-outs mit circa 25 Kilogramm auf den Schultern.

Doktor Nina Kimmich, leitende Ärztin der Klinik für Geburtshilfe des USZ erklärt, wie gesund ein solches Training für Mutter und Kind in der Schwangerschaft wirklich ist.

Aurora Ramazzotti scheint auch in ihrer 31. Schwangerschaftswoche fit wie ein Turnschuh zu sein. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die 26-Jährige im schwarzen Sport-Outfit an der Langhantel. Auf der Stange befinden sich circa 25 Kilogramm schwere Gewichtsplatten. Sauber führt die werdende Mutter schwere Kniebeugen aus.

Tatsächlich hat sich Aurora nie von ihrer Schwangerschaft davon abhalten lassen, Sport zu treiben. Stattdessen bewirbt sie das Trainieren: Immer wieder postet Aurora Videos, in welchen sie Tipps für nützliche Work-outs gibt. So auch wieder vor einigen Tagen. Darunter schreibt sie: «Eine Nachricht für diejenigen, die sich im eigenen Körper wohlfühlen möchten.» Doch ist so viel Sport in der Schwangerschaft gesund für Mutter und Kind?

«Bei Komplikationen muss umgehend gestoppt werden»

«Grundsätzlich ist während der gesamten Schwangerschaft intensiver Sport möglich», erklärt Doktor Nina Kimmich, leitende Ärztin in der Klinik für Geburtshilfe des Universitätsspitals Zürich. «Allerdings sollte im dritten Trimester die Intensität langsam reduziert werden.» Weiter führt sie aus: «Bei Komplikationen, wie Gebärmutterhalsverkürzungen, Wehen oder schlechtem Beckenboden, ist das Trainieren umgehend zu stoppen.» Auch von Sport mit Sturzgefahr, mit Risiko des Schlages oder Tritts in den Bauch oder Aktivitäten in zu grossen Höhen oder in zu hoher Temperatur über längere Zeit sei abzuraten. «Man sollte immer die ausreichende Energie- und Wasserzufuhr beachten und eher mit keinen neuen, unbekannten oder ungeübten Sportarten beginnen.»

Deshalb empfiehlt die Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, begleitend zu intensivem Sport, vor allem bei Sportarten mit Druck oder Pressen auf dem Beckenboden wie zum Beispiel Gewichtheben, ein begleitendes Beckenbodentraining durchzuführen und den Beckenboden dabei anzuspannen. Zudem seien je nach Sportart die Begleitung eines Sportmediziners und die intensive Schwangerschaftskontrolle bei einer versierten Frauenärztin oder Frauenarzt sinnvoll. Weiter rät sie zu Sportarten, welche die Gelenke nicht zu sehr belasten. «Langsames Joggen, Walken, Radfahren auf dem Hometrainer, Schwimmen oder Yoga und Pilates sind in der Schwangerschaft sehr zu empfehlen.»

«Diese Bomber-Jacke kommt ans Limit»

Weiter gibt Aurora in ihrer Instagram-Story auch gleich ein Update zu ihrem Nachwuchs, oder besser gesagt, zum Wuchs ihres Bauches. «Diese Bomber-Jacke, die ich nun seit Jahren trage, kommt langsam ans Limit. Ich konnte sie mal ganz bequem bis ganz nach oben schliessen. Jetzt geht gar nichts mehr.» Dabei hält die Tochter von Eros Ramazzotti (59) ihre Babykugel in die Kamera.

Aurora Ramazzotti und ihr Freund Goffredo Cerza (27) sind bereits seit sechs Jahren ein Paar. Den ersten gemeinsamen Nachwuchs bestätigte das Paar vergangenen September. Das Enkelkind von Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti soll zwischen März und April das Licht der Welt erblicken.

Was denkst du über Sport in der Schwangerschaft? Finde ich sehr wichtig. No-go! Das ist unnötiger Stress für das Kind und die Mutter. Solange die Schwangerschaft es zulässt, warum nicht? Ich mag keinen Sport.