Aurora Ramazzotti stillt ab und wird dafür kritisiert

Aurora Ramazzotti hat abgestillt – Baby Cesare nimmt nun das Fläschchen mit Milchersatz. So weit, so normal.

Aurora Ramazotti (26) hat in ihrer jüngsten Instagram-Story einen gespielten Dialog mit Baby Cesare geführt. Es geht darum, dass der Kleine nicht mehr die Brust, sondern die Flasche nimmt. «Mama hat keine Milch mehr, aber essen müssen wir ja trotzdem , also ist Mama auf Milchersatz umgestiegen . Es ist keine mehr da, du hast alles abgesaugt», sagt sie ironisch zu dem Sprössling.

Klar, dass die Botschaft nicht an ihren Sohn, sondern an ihre Community gerichtet ist. So ist es einigen offenbar schon aufgefallen, dass die Milch nicht mehr von Auroras Brust, sondern von der Flasche kommt. Offenbar hat die Tochter von Michelle Hunziker (46) und Eros Ramazzotti (59) daraufhin eine Flut an Negativkommentaren erhalten und sie wurde nach dem Grund gefragt, warum sie ihr Kind nicht mehr stille.