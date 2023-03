Aurora Ramazzotti teilt erstes Video von Baby Cesare

Aurora Ramazzotti (26) und Goffredo Cerza (27) schweben im Elternglück. Am 30. März erblickte ihr Sohn Cesare das Licht der Welt. Die freudige Nachricht teilten sie auf Instagram mit. Der herzige Post zeigt ein schwarz-weisses Bild, auf dem die Hand des Kleinen zu sehen ist. Auf einem weiteren Schnappschuss sieht man die stolzen Eltern mit ihrem Kleinen im Spitalbett, während sie sich küssen. Zu den Bildern schrieben die beiden lediglich: «BFF», was für «beste Freunde fürs Leben» steht.

Nun teilt Aurora das erste Video ihres Babys. In der Instagram-Story sieht man, wie Goffredo den kleinen Cesare auf die Backe küsst und streichelt. Dieser liegt eingekuschelt unter mehreren Decken und mit einem weissen Mützchen in seinem Babybett in der Clinica Sant’Anna in Sorengo (TI). Mit der Geburt im Spital setzte Aurora eine Familientradition fort. Sie und auch ihr Mami Michelle Hunziker (46) kamen in der renommierten Klinik zur Welt.