Aurora Ramazzotti verlässt mit Baby Cesare das Tessiner Spital

Beim Verlassen der Klinik trägt Aurora einen langen schwarzen Mantel und eine beigefarbene Tasche. Ihr Gesicht wird von einer Sonnenbrille und einem Baseballcap verdeckt. Auffällig: An ihrem rechten Handgelenk trägt sie noch immer das Bändeli, mit dem sie den Namen ihres Kleinen auf Instagram verkündet hatte. Der 27-Jährige zeigt sich in einem legeren Sweater und ebenfalls mit Sonnenbrille. Bevor sich die beiden schliesslich ins Auto setzten, küssen sie sich nochmals innig.

Michelle Hunziker scherzt bei ihrem Besuch im Spital

Erst am Sonntag begab sich Michelle Hunziker mit ihrer Mama Ineke Hunziker (79) nach Lugano , um Aurora und Cesare zu besuchen. Das erste Zusammentreffen zwischen Urgrossmutter und -enkel hielt die Moderatorin auf Instagram fest und teilte den innigen Moment mit ihren über fünf Millionen Followerinnen und Followern. Zu sehen ist, wie die 79-Jährige den Kleinen im Arm hält und ihn entzückt anschaut. Doch Michelle konnte sich einen Witz nicht verkneifen. In ihrer Instagram-Story schreibt sie zu dem Foto: «Machen wir es so: Ineke ist immer noch jedermanns Grossmutter, und ich werde die Mutter für alle sein! Passt das, Aurora und Goffredo?»

Die frohe Botschaft verkündete das Langzeitpaar am Donnerstag, 30. März auf seinem Instagram-Account, nur wenige Stunden nach der Geburt von Cesare. Der erste Post zeigte ein schwarz-weisses Bild, auf dem die Hand des Kleinen zu sehen war. Auf einem weiteren Schnappschuss zeigten sich die stolzen Eltern mit ihrem Kleinen im Spitalbett, während sie sich küssen. Dazu schrieben die frischgebackenen Eltern lediglich: «BFF», was für «beste Freunde fürs Leben» steht. Bereits vor der Geburt kündigte Aurora an, ihr Baby in der Schweiz zur Welt bringen zu wollen und damit eine Familientradition weiterzuführen. Sie selbst und auch ihr Mami kamen beide in der renommierten Klinik in Sorengo TI zur Welt.