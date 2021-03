1 / 5 In diesem Haus wurde die leblose Person gefunden. 20m/jen Die Tat war laut Anklageschrift sechs Tage zuvor geschehen. 20m/jen Nun kommt der Fall vor das Bezirksgericht Zürich. 20m/jen

Darum gehts An der Frohburgstrasse in Zürich wurde im September 2019 eine Frau tot aufgefunden.

Sie ist laut Anklageschrift mit 31 Stichen getötet worden.

Eine 38-jährige Frau aus Zürich muss sich wegen der Tat vor Gericht verantworten.

Die Einsatzkräfte hatten am 12. September 2019 in ihrer Wohnung an der Frohburgstrasse eine 62-jährige Frau tot aufgefunden – offenbar ganze sechs Tage nach der Tat. Am Donnerstag steht eine 38-jährige Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Zürich. Sie ist seit September 2019 in Haft. Die Beschuldigte kannte das Opfer als Kokainverkäuferin, heisst es in der Anklageschrift.

«Was in der Anklageschrift steht, stimmt nicht», sagt die Schweizerin am Prozess. An jenem 6. September habe sie das Opfer angerufen, um Kokain zu kaufen. Aber das spätere Opfer habe nicht abgenommen. Sie sei zu ihr in die Wohnung im Kreis 6 gegangen, habe an die Türe geklopft, aber niemand habe geöffnet. Dann sei sie in die Wohnung eingetreten, die Türe sei unverschlossen gewesen.

Handy bei Beschuldigter gefunden

«Da habe ich sie tot in einer Blutlache liegen gesehen», so die Beschuldigte. Aus Angst vor der Kesb, dass diese ihr den Sohn wegnehmen würde, habe sie Sanität und Polizei nicht alarmiert. Auf die Bemerkung des Richters, dass in ihrer Wohnung der Hausschlüssel und das Handy der Toten gefunden wurden, konnte sie keine Antwort geben. Zum Fakt, dass Blutspuren von ihr in der Wohnung des Opfers gefunden wurden, wollte sie sich nicht äussern.

Laut der Beschuldigten hat das Opfer wegen Schulden Morddrohungen erhalten. «Sie war kein unbeschriebenes Blatt», sagt die geschiedene Mutter. Sie habe ein gutes Verhältnis zu ihr gehabt. «Sie war wie meine Mutter.» Ein psychiatrisches Gutachten stellte bei der Beschuldigten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung fest, verbunden mit einer Kokainsucht. Mit Kokain habe sie abgeschlossen, sagt die Pflegeassistentin. «Ich bereue, dass ich Drogen konsumiert habe und werde in Zukunft auch keine mehr nehmen.»

31 Stichverletzungen

Die 38-jährige Schweizerin aus Zürich hat laut der Anklageschrift seit Frühling 2019 für sie im Kleinbereich Kokain an Drittpersonen ausgeliefert. Am 6. September kam es am Wohnort des Opfers zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen. Dabei soll die Beschuldigte mehrfach mit einem scharfen Klingenwerkzeug auf das Opfer eingestochen haben.

Insgesamt 31 Stichverletzungen nennt die Anklageschrift – insbesondere an Kopf, Gesicht und Hals. Dabei wurde unter anderem die Halsvene der 62-Jährigen verletzt. Fünf Stiche drangen zudem in die Brusthöhle ein, wodurch es zu schweren inneren Verletzungen kam. Nach der Tat soll die Beschuldigte das Handy des Opfers ausgeschaltet haben sowie Bankkarte, Pfefferspray, Geldbörse und Schlüsselbund mitgenommen haben.

Elf Jahre Gefängnis gefordert

Der Staatsanwalt verlangt wegen vorsätzlicher Tötung eine Freiheitsstrafe von elf Jahren, die zugunsten einer stationäre Massnahme in einer Klinik aufgeschoben werden soll, die so genannte kleine Verwahrung. «Es war eine eigentliche Übertötung, ein Overkill.» Ein Tatmotiv sei nicht bekannt, das Messer wurde nicht gefunden.

Der Staatsanwalt stützt sich auf eine erdrückende Beweislage. So fand die Polizei blutige Flipflop-Abdrücke in der Wohnung der Toten und in der Wohnung der Beschuldigten blutige Flipflops in der Waschmaschine. Im Weiteren wurden in der Wohnung der 38-Jährigen Handy, Schlüsselbund und eine Bankkarte des Opfers sichergestellt.

«Sie kam mit Messer und Tötungsabsicht»

Die Beschuldigte hatte kurz vor der Tat die 62-Jährige vor der Wohnung noch angerufen, diese nahm das Telefon ab und liess sie rein. Für den Staatsanwalt ist klar: «Die Beschuldigte ist mit Tötungsabsicht und einem Messer zur Wohnung gekommen und ist dann ungestüm auf das Opfer losgegangen.» Das Ganze habe nur kurze Zeit gedauert, denn fünf Minuten nach dem letzten angenommenen Anruf wurde das Handy abgestellt.