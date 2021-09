«AUKUS» : Aus Angst vor China wollen die USA Australien Atom-Uboote besorgen

Wegen Pekings zunehmendem Machtanspruch wollen die USA ihren Einfluss im Pazifik verstärken. Bei der Konferenz unterlief US-Präsident Biden ein Fauxpas.

Der Premierminister von Australien, Scott Morrison, kündigte an, dass die U-Boote in Australien gebaut werden.

Die US-Regierung will Australien den Erwerb von U-Booten mit Nuklearantrieb ermöglichen, um die Sicherheit und die militärische Abschreckung im Indopazifik-Raum zu stärken. US-Präsident Joe Biden sprach am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Washington von sich «rasch entwickelnden Bedrohungen».