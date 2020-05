Arzt schlägt Alarm

«Aus Angst vor dem Coronavirus gefährden Eltern die Gesundheit ihrer Kinder»

Eltern zögern, ihr Kind in den Notfall zu schicken, weil sie sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus fürchten. Das sagt Guido Laube, Leiter der Klinik für Kinder und Jugendliche im Kantonsspital Baden. Das sei gefährlich.

Herr Laube*, Anfang April meldeten Notfallstationen einen Rückgang von Patienten. Daniel Koch warnte damals auch davor, Kinderkliniken wegen des Coronavirus zu meiden. Wie sieht die Situation in Ihrer Kinderklinik zurzeit aus?

Wie viele Notfälle verzeichnen sie normalerweise?

Zurzeit verzeichnen wir täglich 20 bis 25 Patienten statt 45 bis 50 Patienten. Über das verlängerte 1.-Mai-Wochenende etwa kamen während 72 Stunden gerade mal rund 60 Patienten in den Kinder-Notfall. Das ist rund dreimal weniger als an vergleichbaren Tagen. Andere Kinderkliniken, mit denen ich im Austausch bin, stellen einen ähnlichen Rückgang fest. Aus Angst vor dem Coronavirus gefährden Eltern aber die Gesundheit ihrer Kinder.

Was erlebten Sie etwa?

Die Eltern eines drei Monate alten Babys kamen buchstäblich in letzter Sekunde zu uns in den Notfall. Ihr Kind litt an Krampfanfällen, Fieber und Erbrechen. Die Symptome deuteten auf eine bakterielle Hirnhautentzündung hin. Gerade bei ganz jungen Kindern kann diese Krankheit plötzlich auftreten und in weniger als 24 Stunden aus einem gerade noch gesunden Kind ein todkrankes machen. Zum Glück konnten wir das Kind noch heilen.