Hohe Mieten – Aus Angst vor der Wohnungskündigung zahlen viele Mieter mehr als nötig

Wer eine freie Wohnung an guter Lage besichtigen will, muss lange warten.

Der Immobilienmarkt in der Schweiz ist überhitzt.

Der Wohnungsmarkt in der Schweiz ist angespannt. Bei Wohnungsbesichtigungen für Mietwohnungen an guter Lage stehen Hunderte Schlange . Und wer eine Wohnung gefunden hat, bezahlt häufig mehr, als nötig wäre. Mieterinnen und Mieter haben Angst, es sich mit dem Vermieter zu verscherzen, wie die «SonntagsZeitung» schreibt.

«Viele haben Angst vor der Kündigung»

Die freien Wohnungen sind knapp. Laut Umfrage beklagen 72 Prozent grosse Mühe, beim Umzug eine passende Wohnung zu finden. Nicht nur an den besten Lagen ist es schwierig. Auch abseits der Städte und Agglomerationen gaben 64 Prozent der Befragten an, dass die Wohnungssuche schwierig sei.

Der Mieterverband fordert nun eine automatische Mietsenkung, sobald der Referenzzinssatz fällt. Bisher geschieht das laut Umfrage nur in sechs Prozent der Fälle. Imboden sagt: «Obwohl, der für die Mieten massgebliche Referenzzinssatz achtmal in Folge gesunken ist, sind die Mieten in der Realität gestiegen. Darum braucht es einen Automatismus.»