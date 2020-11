In Pflegeheimen ist die Verbreitung des Coronavirus besonders heikel. Nicht nur, weil die Risikogruppe damit im Visier steht, sondern auch weil sich die meisten Heime einen Personalmangel nicht leisten können. Aus diesem Grund wird genau in dieser hochsensiblen Branchen des Öfteren auf das Testen verzichtet, wie Recherchen des « Sonntagszeitung » (Artikel kostenpflichtig) zeigen.

Ein Beispiel nennt die Zeitung anhand eines Heimes im Kanton Zürich. Am Donnerstag sei eine Bewohnerin der Demenzabteilung positiv getestet worden, bei drei weiteren Personen auf dieser Abteilung besteht der Verdacht auf eine Infektion. Es sei nicht nachzuweisen, wo sich die Patientin angesteckt habe. Die Schutzmassnahmen in dem Bereich wurden erhöht, das Personal trägt seither Kittel, Masken und Handschuhe. Obwohl es in Kontakt mit der Infizierten war, wurde es jedoch nicht getestet.

Unvorstellbares Dilemma

Larissa Jerz, Supervisorin des Zürcher Contact-Tracing, die für den Fall zuständig ist, sagt gegenüber der Zeitung, dass grundsätzlich nur ein Test empfohlen wird, wenn jemand Symptome habe. Dass auch Infizierte ohne Symptome das Virus weitergeben können und dass in der Regel Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, steht ausser Frage. Das Dilemma bestehe aber darin, dass dann die Heimbewohner ohne Betreuer dastehen würden. Immer wieder kommt es zudem vor, dass Pflegepersonal aus der Quarantäne geholt wird, wenn Fachkräfte-Mangel herrscht.

Die Situation gestaltet sich für alle Betroffenen in den Heimen als äusserst belastend. Doch für den Sprecher des Dachverbandes Curaviva Schweiz, Patrick Jecklin, ist klar, dass das Personal einen besonderen Schutzauftrag für die Heimbewohner hat und deshalb unbedingt getestet werden muss, wie er gegenüber der Zeitung sagt. «Bei Personalengpässen kann der Personalaustausch zwischen mehreren Institutionen helfen, diesen zu beheben», so Jecklin.

Testzahlen allgemein rückläufig

In der Bevölkerung sei eine «gewisse Pandemie-Müdigkeit» auszumachen, begründet Gundekar Giebel, Sprecher der Berner Gesundheitsdirektion die sinkende Testintensität. «Es ist zurzeit schwierig, die Leute für die Covid-Massnahmen zu motivieren. Sie machen zwar mit, allerdings nur so weit wie gefordert. Was darüber hinausgeht, etwa sich freiwillig testen zu lassen, muss wieder vermehrt propagiert werden.» Seiner Einschätzung nach haben sich viele an die hohen Fallzahlen gewöhnt. Das sei eine gefährliche Haltung, sei doch die Pandemie längst nicht ausgestanden.