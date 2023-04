Baselland: Halterin wollte Tierarzt-Rechungen vermeiden – Kater tot

Die Halterin wurde nun wegen Tierquälerei rechtskräftig zu einer bedingten Geldstrafe von 2700 Franken verurteilt. Bezahlen muss die 44-jähriger aber nur eine Busse von 600 Franken und Gebühren in der Höhe von 1730 Franken.

Als sie schliesslich die Tierklinik in Münchenstein aufsuchte, war es schon zu spät. Kater Blaze kam auf dem Body Condition Score noch auf einen von neun Punkten. Er starb noch am gleichen Tag.

Aus finanziellen Gründen suchte die Frau keine Tierarztpraxis auf, was letztlich zum Tod ihres Katers führte.

Wer ein Haustier hat, weiss, dass Tierliebe zuweilen auch tiefe Löcher ins Portemonnaie fressen kann. Das wusste auch die Halterin von Kater Blaze. Der Englische Kurzhaar Kater hatte mutmasslich Diabetes, auf jeden Fall stand die heute 44-jährige Frau deswegen im Herbst 2017 zuletzt mit einer Tierarztpraxis in Kontakt.

Ab Sommer 2021 wurde Blaze dann immer dünner. Er habe schon länger auffälliges Fress- und Trinkverhalten an den Tag gelegt, steht im Strafbefehl der Baselbieter Staatsanwaltschaft. Denn das traurige Ende des Katers wurde zu einem Fall für die Strafjustiz. Das Tier erlitt über Monate schweres Leid, weil die Halterin aus finanziellen Gründen den elementaren Bedürfnissen des Katers nicht Rechnung trug.

Nachdem Blaze im November 2021 auch Quaddeln und Schwellungen aufwies, suchte seine Halterin noch immer keine Tierarztpraxis auf. «Aus finanziellen Gründen», wie es im Strafbefehl heisst. Es kam sogar so weit, dass sie ihm nichts mehr zu trinken gab, als er am 24. November aus unklaren Gründen ein Wäschepad verzehrte. Dies «in der Absicht zu verhindern, dass das Waschmittel im Körper des Tieres zu schäumen beginnt», so die Staatsanwaltschaft.