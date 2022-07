Kreativer Koch : Aus Asien in die Reuss und von dort direkt auf den Tisch 

Das Sommerwetter lädt geradezu ein, Abkühlung in den Seen oder Flüssen zu suchen. So etwa auch Lenny Hartmann und seine Partnerin. Bei einem ihrer Tauchgänge in der Reuss sind sie kürzlich auf Muscheln gestossen. Nach kurzen Nachforschungen war ihnen klar, dass es sich bei den Muscheln um die grobgerippte Körbchenmuschel handelt. Dabei handelt es sich um eine invasive Art, die aus dem asiatischen Raum in die europäischen Süssgewässer eingeschleppt wurde. Für den Koch ein gefundenes Fressen, denn diese Muscheln sind als Nahrungsmittel bestens geeignet.