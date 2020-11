«Sie hat nicht genug hamanda acka atta ratta gemacht», textet der Sänger von Zeal & Ardor zum Clip, der Paula Whites bizarren Auftritt am Wahltag zeigt. White ist spirituelle Beraterin von Donald Trump und evnagelikale Predigerin. Das Video ihres Gebets wurde inzwischen über 30 Millionen-fach angesehen. Wie in Trance repetiert sie ihre Aussagen dabei immer wieder und wechselt dazwischen in eine Fantasiesprache, die als Zungenreden bezeichnet wird. So heisst die religiöse Praxis, die Ausdruck einer besonderen Nähe zu Gott darstellen soll. Immer wieder läuft währendessen ein scheinbar teilnahmsloser Mann durch das Bild, der in einen Text vertieft ist.