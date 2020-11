Am Black Friday Ende November hat fast jeder Händler spezielle Sonderaktionen geplant – manche Anbieter läuten die Rabattschlacht nun bereits mit dem Monatsbeginn ein.

Darum gehts Bei einigen Händlern beginnt der Black Friday mit dem Monat November.

In der Schweiz lanciert Media Markt unter dem Namen Black November Sonderangebote.

Amazon hat bereits seit dem 26. Oktober Pre-Sales zu Black Friday.

Je länger die Rabattschlacht dauert, desto stärker dürfte die Qualität der Angebote leiden.

Der Super-Shopping-Event zieht sich in die Länge: Der diesjährige Black Friday wird dieses Jahr in der Schweiz nicht nur am 27. November oder in der Woche davor stattfinden – manche Händler feiern den gesamten Monat als Black November.

So bietet etwa Media Markt Schweiz «Black November Flash Deals» an. «Es gibt keinen Tag ohne Aktion», sagt Sprecherin Stella Zeco zu 20 Minuten. Für den eigentlichen Black Friday seien dann aber schon noch spezielle Aktionen geplant – mehr Details wolle man dazu aber noch nicht nennen.

Amazon feiert Black Friday seit Oktober

Im Ausland gilt der November noch mehr als Shopping-Monat als in der Schweiz. Grosse US-Ketten wie Best Buy locken jetzt schon mit Early Black Friday Sales, der englische Kosmetikhändler Superdrug listet ebenfalls bereits seine Black-Friday-Deals und Amazon.de hat die ersten Black-Friday-Angebote schon am 26. Oktober aufgeschaltet.

Im Gegensatz zum Ausland hat sich der Black November in der Schweiz aber noch lange nicht etabliert, sagt Philipp Rössel von Checkout Charlie: «Dass man jetzt bereits so aggressiv mit der Begrifflichkeit ‹Black …› arbeitet, ist hierzulande eher die Ausnahme», sagt der Schweiz-Chef des Unternehmens, das auch für 20-Minuten-Leser Coupons bereitstellt. Selbst Media-Markt nutze derzeit zwar den Begriff Black November, ähnliche Aktionen biete der Händler aber regelmässig über das ganze Jahr an.

Die Ausdehnung der Schnäppchenzeit habe für Konsumenten den Vorteil, dass sie mehr Zeit haben, um die Aktionen zu vergleichen und auszuwählen, sagt Urs Schmidig von Couponplus. Sein Unternehmen organisiert unter anderem die Superdeal-Angebote mit 20 Minuten. Wenn der Black Friday nicht mehr nur an einem Tag stattfinde, sei allerdings der «Thrill» am 27. November selbst etwas kleiner, so Schmidig.

Für den Kunden könnte die Verlängerung der Schnäppchenzeit aber auch ein Nachteil sein, sagt Julian Zrotz von Blackfridaydeals.ch: «Kein Händler kann es sich leisten, während eines ganzen Monats ‹unglaublich gute› Angebote zu haben – dafür sind die Margen einfach zu tief.» Je länger die Black-Friday-Zeit also andauert, umso eher leidet die Qualität der Angebote.

27. November Black Friday 2020 Der Black Friday findet jedes Jahr am Freitag nach dem US-Feiertag Thanksgiving statt. Dieses Jahr fällt der Shopping-Tag auf den 27. November. Die Schweizer Händler haben im Vorjahr geschätzt 450 Millionen Franken Umsatz an einem Tag erzielt. Experten erwarten dieses Jahr insbesondere wegen der Pandemie eine noch stärkere Verschiebung der Verkäufe in den Onlinehandel. Zudem könnte es sein, dass die Rabatte dieses Jahr grösser ausfallen, weil die Händler versuchen dürften, die gedämpfte Konsumentenstimmung zu heben.

Rössel von Checkout Charlie findet, man sollte den Begriff Black Friday nicht überstrapazieren: «Die meisten, die vorhaben, dann etwas zu kaufen, warten eh bis zur Black-Friday-Woche, und dem Rest ist es egal, wie die Aktion heisst.»