Lula als Präsident vereidigt: Zurück an der Macht

Brasilien : Aus dem Gefängnis zurück an die Macht

Seit 1. Januar hält Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien die Fäden in der Hand. Zum dritten Mal ist er nun Präsident und löst kurz nach seiner Vereidigung erste Versprechen ein.

In seiner Antrittsrede stellte er seinem Vorgänger ein schlechtes Zeugnis aus.

Luiz Inácio Lula da Silva ist am Sonntag als Präsident Brasiliens vereidigt worden.

Er kennt die Höhen und Tiefen eines Politikerlebens wie kein Zweiter: Luiz Inácio Lula da Silva, der am Sonntag im Alter von 77 Jahren zum dritten Mal das Amt des brasilianischen Präsidenten antrat. Nachdem er 2018 nicht hatte kandidieren dürfen, weil er im Gefängnis sass, setzte sich das Idol der lateinamerikanischen Linken bei der Stichwahl im vergangenen Oktober gegen den rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro durch.

Am Neujahrstag legte Lula nun im Kongress seinen Amtseid ab. Er bescheinigte Bolsonaro eine «verheerende» Bilanz und kündigte an, er werde das Land gemeinsam mit dem Volk «wieder aufbauen».

In seiner ersten Amtshandlung hat Lula nun per Dekret die Reglementierung des Waffenbesitzes verschärft. Daneben veranlasst er monatliche Finanzhilfen für arme Familien – und eine Überprüfung von Dekreten seines Vorgängers.

Urteil aufgehoben

Lula ist ein Hoffnungsträger über Brasilien hinaus, nicht zuletzt beim Klimaschutz: Denn ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger macht er sich für die Rettung des Amazonas-Regenwaldes stark. In seiner Rede nach seiner Vereidigung bekräftigte Lula sein Ziel, die Abholung im Amazonas-Gebiet zu beenden.

Der Linkspolitiker hatte bereits von 2003 bis 2010 an der Spitze des grössten südamerikanischen Landes gestanden. Danach kam sein tiefer Sturz: Zwischen 2018 und 2019 sass er mehr als anderthalb Jahre lang wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis.

Im März 2021 hob der Oberste Gerichtshof dann das Urteil gegen Lula wegen Verfahrensfehlern auf – und machte damit den Weg frei für seine Phönix-artige Rückkehr. Der charismatische Politiker stürzte sich mit grosser Leidenschaft in den Wahlkampf gegen Bolsonaro, dessen Amtszeit unter anderem durch eine dramatisch zunehmende Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes und ein Missmanagement der Corona-Pandemie gekennzeichnet war.

Lula gewann die Wahl aber nur mit hauchdünnem Vorsprung – was die extreme Spaltung der Gesellschaft in Brasilien deutlich machte. Der 77-Jährige hat eine grosse Anhängerschaft vor allem in den armen Bevölkerungsschichten, von vielen Brasilianern wird er aber auch als Symbol der Korruption gesehen und vehement abgelehnt.