Roadster baut ID.Buzz zum Camper um

Der VW ID.Buzz ist für viele Camper-Fans, die den Schritt in die Elektromobilität wagen wollen, das Objekt der Begierde. Analog zu der Erfolgsgeschichte des herkömmlich angetriebenen Bullis trauen es viele dem neuzeitlichen VW-Stromer zu, die Branche auf dem Weg ins E-Zeitalter einen grossen Schritt voranzubringen. Allerdings: Bisher ist lediglich der ID.Buzz mit dem kurzen Radstand am Markt, der eher Grossraum-Limousinen-Format hat und zumindest nicht werkseitig als Camper vorgesehen ist.

Serienversion lässt auf sich warten

Die Version mit langem Radstand wurde in den USA und bei einem VW-Bus-Treffen in Hannover zwar kürzlich bereits vorgestellt, wird aber erst 2024 auf den Markt kommen. Sie ist 25 Zentimeter länger und wird, das hat VW bereits angekündigt, die Basis für einen elektrischen California-Nachfolger bilden. Der dürfte voraussichtlich im kommenden Jahr auf dem Caravan-Salon Premiere feiern und geht dann 2025 an den Start.