Bluttat in Deutschland – «Aus dem Leben, aus unserer Mitte» – Verein trauert um toten Polizisten

In Rheinland-Pfalz wurden am Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle eine 24 Jahre alte Polizistin und ihr 29 Jahre alter Kollege erschossen. Dieser war nicht nur Polizist, sondern auch Mitglied in einem Fussballverein. Dessen Mitglieder sind alle schwer betroffen über den tragischen Tod ihres Vereinsmitglieds. Auf ihrer Homepage versuchen sie in Worte zu fassen, was und wie sie derzeit fühlen: