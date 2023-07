Tripoli: Retter auf vier Pfoten – Baby überlebt dank Streuner

Der Libanon gehört zwar zu den Ländern mit einer relativ freien Wirtschaft, seit 2019 stürzte das Land allerdings in eine schwere Wirtschaftskrise.

Ein Säugling wurde in Tripoli von einem Strassenhund aus dem Müll gezogen.

Dieses Baby hatte einen ganz besonderen Schutzengel – nämlich in Form eines Strassenhundes, der es aus einer Mülltonne in der libanesischen Stadt Tripoli zog. Daraufhin wurden Passanten auf das Tier aufmerksam, das etwas Schreiendes in einer schwarzen Plastiktüte im Maul trug. Darüber berichtet Thenationalnews.com mit Verweis auf lokale Medien.