Gewaltdelikt in Nussbaumen AG - «Aus dem Nichts hat er versucht, Mutter und Helferin zu töten»

Im September 2020 soll ein 27-Jähriger in Nussbaumen AG versucht haben, seine 51-jährige Mutter zu töten. Als die 53-jährige R. M.* der Mutter zur Hilfe eilte, wurde sie selbst zum Opfer. Sie erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen im Hals- und Brustbereich und musste ins Spital gebracht werden. Am Dienstag hat das Bezirksgericht Baden eine stationäre Therapie angeordnet. Der Beschuldigte habe den Tatbestand der versuchten mehrfachen Tötung erfüllt, sei zum Zeitpunkt der Straftat aber schuldunfähig gewesen.

Bei der Befragung sagt der Beschuldigte, dass das Verhältnis zu seiner Mutter gut sei. Er bestreitet die Gewalttaten vor Gericht nicht. «Die Taten sind schockierend», sagt er. Er habe bei seiner Mutter übernachtet, weil es ihm psychisch nicht gut ging. Am Tattag sei er mit ihr spazieren gegangen. Was danach geschah und wie er sich dabei fühlte, könne er sich nicht erinnern. Die angegriffene Helferin habe er nicht gekannt. Er sei bereit, eine Therapie zu absolvieren. «Ich will, dass so etwas nie mehr passiert.»