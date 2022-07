Zürich : Aus dem Zürichsee geborgene Leiche identifiziert 

In der Nähe der Quaibrücke entdeckte am Dienstagmorgen, 5. Juli, ein Passant eine Leiche im Zürichsee. (Symbolbild)

Die am Dienstagmorgen, 5. Juli, aus dem Zürichsee geborgene tote Person konnte von der Stadtpolizei Zürich und dem Institut für Rechtsmedizin Zürich identifiziert werden. Wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei heisst, handelt es sich um einen 61-jährigen Schweizer ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Ein Delikt stehe nach wie vor nicht im Vordergrund.