Aus der Zürcher Bahnhofstrasse soll ein Nationalpark entstehen

Eine Petition fordert den Zürcher Gemeinderat dazu auf, das Gebiet rund um die Bahnhofstrasse stillzulegen. Das Ziel dabei: Es soll ein urbaner Nationalpark entstehen.

«Wir rufen den Gemeinderat der Stadt Zürich eindringlich dazu auf, die Fläche der Bahnhofstrasse ab sofort stillzulegen und den Strassenzug der Natur zu überlassen», heisst es in einer Petition.

So sah die Zürcher Bahnhofstrasse wochenlang während der Corona-Krise aus. Mittlerweile dürfen die Geschäfte wieder öffnen.

Wochenlang war die Zürcher Bahnhofstrasse wegen der Corona-Massnahmen des Bundes und der geschlossenen Geschäfte menschenleer. Geht es nach den «Vereinigten Terrestrikern und Terrestrikerinnen» , soll diese Situation als Grundlage für ein neues Projekt dienen. «Wir rufen den Gemeinderat der Stadt Zürich eindringlich dazu auf, die Fläche der Bahnhofstrasse ab sofort stillzulegen und den Strassenzug der Natur zu überlassen», heisst es in einer Petition. Das Ziel: Aus der Bahnhofstrasse soll ein urbaner Nationalpark entstehen.

Begründet wird das Ganze folgendermassen: «Seit dem Ausbruch des Coronavirus in der Schweiz haben sich die Aufenthaltsorte der Bevölkerung in der Stadt Zürich stark umgepolt. Während der Bullinger- und Idaplatz von Menschen überzogen sind, bleiben Orte wie die Bahnhofstrasse menschenleer und unattraktiv für die Bevölkerung.» Laut den Initianten hätten die Massnahmen des Bundes «das wahre Gesicht der Bahnhofstrasse offenbart: eine kapitalistische Kommerzfläche, ohne Seele und Gemeinschaftsnutzen».

Zudem brauche es mehr Grünflächen in der Stadt: «Eine vielfältige Natur in der Stadt hat nicht nur einen Effekt auf das städtische Klima, sondern schafft eine Oase der Ruhe mitten in der Stadt Zürich.» Die Initianten sind sich sicher: «Dann wäre die Bahnhofstrasse endlich wieder wertvoll.» 99 Personen haben bisher die Petition unterschrieben. Bei der Stadt Zürich hat man keine Kenntnis einer solchen Petition, wie es auf Anfrage heisst.