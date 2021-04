Rechtzeitig auf Ostern verkündeten Sommer und seine Frau Alina, dass Töchterchen Nummer zwei unterwegs ist. Es sind das die zweiten Baby-News in der Nati innert zwei Wochen.

Yann Sommer hütete wie gewohnt das Tor der Nati in der WM-Quali in Bulgarien (3:1-Sieg) und gegen Litauen (1:0). Dann reiste der Keeper ab, das Testspiel gegen Finnland (3:2) verpasste er, stattdessen stand Montpellier-Söldner Jonas Omlin im Tor. Sommers Abreise war von familiärer Natur, «nichts Schlimmes, aber ich bin froh, dass ich meine Frau noch ein paar Tage unterstützen kann», sagte der 32-Jährige im SRF. Sein Abgang war mit Nati-Trainer Vladimir Petkovic abgesprochen. Was genau der Grund für die Abreise war, liess Sommer offen.