Falschinformationen im Netz : Aus diesem Grund veröffentlicht Biontech-Chef jetzt sein Impf-Foto

Ugur Sahin wollte lieber über wissenschaftliche Fakten als persönliche Dinge informieren. Doch nun sah er sich dazu verpflichtet, Gerüchte aus der Welt zu räumen.

Schulfreund von Sahin muss beatmet werden

Der Videoausschnitt, in dem Sahin sagt, dass er nicht geimpft sei, existiert tatsächlich. Er ist jedoch alt, stammt aus dem vergangenen Jahr. Die Aussage im Video wurde aus einem 4:35 Minuten langen Interview herausgeschnitten, das Sahin der «Tagesschau» der ARD am 21. Dezember 2020 gegeben hatte. Also zwei Tage bevor in der Schweiz die erste Person überhaupt gegen das Coronavirus geimpft wurde. Man stand damals mit dem Impfen also noch ganz am Anfang. Da die Mengen stark begrenzt waren, waren die Impfdosen in allen Ländern – auch in Deutschland – zuerst besonders gefährdeten Personen vorbehalten.