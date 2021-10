Deshalb wurde Xherdan Shaqiri vom Lyon-Goalietrainer zusammengestaucht

Der Schweizer Nati-Star Xherdan Shaqiri überzeugt derzeit in Lyon. In einem Interview verrät der Lyon-Spieler nun, weshalb der Goalietrainer von Olympique wütend auf ihn war und wie es um seine Gesundheit steht.

Darum gehts Xherdan Shaqiri überzeugt derzeit mit Leistung.

Am Sonntag im Derby gegen Saint-Étienne hatte er Pech.

In einem Interview verrät er nun, warum ihn der Goalietrainer von Lyon kritisierte.

Xherdan Shaqiri wird derzeit viel gelobt. Der Schweizer Nati-Star ist in Lyon angekommen, überzeugt mit Leistung. Das ist nicht nur den französischen Fans und Medien aufgefallen. Nein, auch Nati-Coach Murat Yakin lobte Shaqiri zuletzt bei der Kader-Bekanntgabe. Zu dessen Form meinte er: «Beim ersten Zusammenzug war Xherdan noch nicht im Rhythmus. Nun kann er eine wichtige Rolle einnehmen.»

Diese wichtige Rolle nahm der 29-Jährige auch am Sonntag im Spiel von Lyon gegen Saint-Étienne ein. Auch wenn er Pech hatte – ein wenig. Im hitzigen Derby zwischen Saint-Étienne und Lyon (1:1) spielte er 76 Minuten und erzielte ein schönes Tor, das aber vom VAR aberkannt wurde. In der zweiten Halbzeit bereitete der Schweizer Nationalspieler einen weiteren Treffer vor, stand dabei aber im Abseits.

Shaqiri sprüht vor Spiellust. Er macht sein Team besser, ist in den Partien bei seinem neuen Club oft Dreh- und Angelpunkt. Dabei hatte er in Lyon durchaus seine Probleme zu Beginn. Vom Lyon-Torwarttrainer ist er beispielsweise zusammengestaucht worden. Das erzählt Shaqiri im Interview mit «Le Progrès». «Ich bin mal mit grünen Schuhen ins Training gekommen», so der 29-Jährige. Und weiter: «Der Goalietrainer Rémy Vercoutre kritisierte mich dann, fragte mich, was das für Schuhe seien. Das sei nicht möglich. Ich habe das nicht verstanden, bis er mir erklärte, dass grün die Farbe des Rivalen Saint-Étienne ist.» Am nächsten Tag sei er mit anderen Schuhen gekommen.

Shaqiri spielt viel mehr als in Liverpool

Der Schweizer Nati-Star hat sich in Lyon mittlerweile eingelebt. Ende August wechselte er vom FC Liverpool in die französische Metropole. Für knapp 13 Millionen Franken Ablöse und einen Dreijahres-Vertrag. Seither bestritt der 29-Jährige für Olympique fünf Spiele in der Ligue 1 und zwei in der Europa League. 447 Minuten stand der Nati-Star dabei auf dem Feld.

Das ist viel für den Schweizer. Vor allem, wenn man seine Spielzeiten in den letzten beiden Saisons betrachtet. In der vorletzten Meisterschaft stand er 181 Minuten auf dem Platz, in der letzten waren es 551 Premier-League-Minuten. Bei Lyon gelang ihm in dieser Saison bislang ein Assist und ein Tor – und was das für ein schönes war! Nach einem kurz ausgespielten Eckball kam er an den Ball und schlenzte die Kugel in der Partie gegen Troyes unter die Latte.

Zu seiner bisherigen Zeit meint er: «Ich fühle mich gesund. Ich hoffe, wirklich noch lange fit zu bleiben und so lange wie möglich zu spielen. Man weiss schliesslich nie, was passiert.» Auch redet Shaqiri im Interview über seinen Vater, der sein stärkster Kritiker sei. «Wir reden nach jedem Spiel», erzählt der Offensiv-Star. «Es ist gut, so jemanden an seiner Seite zu habe. So mache ich immer Fortschritte.»