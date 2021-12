Veganes Pilzleder erobert den Luxusmarkt

Der weisse Film, der sich zum Beispiel auf Käse wie Camembert befindet, heisst Mycel und bezeichnet die fadenförmigen Zellen eines Pilzes. Aus ebendiesen weissen Fäden stellt das US-Unternehmen MycoWorks nun Luxusleder her. Fine Mycelium heisst das Material, das aus den Pilzen entsteht – es sieht aus wie Kalbs- oder Schafsleder und fühlt sich auch genauso an. Mit dem Pilzleder will die kalifornische Firma die Modeindustrie revolutionieren.