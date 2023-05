Dieser Mann soll 200 Kilo Pasta illegal entsorgt haben

Im Rätsel um die Nudel-Berge im US-Bundesstaat New Jersey gibt es eine neue Spur. Ein Mann wird verdächtigt, die etwa 200 Kilo Pasta an ein Bachufer in Old Bridge gekippt zu haben. Er war vor dem Fund der Nudelberge dabei gefilmt worden, wie er haufenweise Nudeln aus dem Haus seiner verstorbenen Mutter in sein Auto lud.