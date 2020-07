Kaum zu glauben

Dieser Winzling wird einmal so schwer wie ein Auto

Grösser könnte der Kontrast nicht sein: Ausgewachsen sind Mondfische gigantisch. Doch ihre Babys sind so klein, dass gut ein Dutzend von ihnen auf eine Fingerspitze passt.

Mondfische gehören zu den seltsamsten Kreaturen der Ozeane. Ausgewachsen haben sie die Form eines riesigen Pfannkuchens, wirken aber von der Seite gesehen fast kugelrund. Sie können bis drei Meter gross werden und gegen zwei Tonne wiegen. Sie leben in grossen Tiefen, wo sie Quallen jagen, kommen aber ab und zu an die Meeresoberfläche, um sich aufzuwärmen.

Bisher sind sechs Arten von ihnen bekannt, drei davon sind in australischen Gewässern beheimatet. Weitgehend unbekannt war dagegen, wie die Nachkommen jeder einzelnen aussehen. Dies ist nun zumindest für Mola alexandrini geklärt, wie das Australian Museum in Sydney mitteilt. Dabei handelt es sich um eine besonders seltene und weitgehend unbekannte Mondfischart.

Augapfel entfernt, DNA entnommen

Möglich machte das die DNA-Sequenzierung. Dafür entfernte das Team um Meeresbiologin Marianne Nyegaard von einer im Jahr 2017 vor der Küste von New South Wales gefundenen und seither in Alkohol konservierten Larve den Augapfel, aus dem dann DNA extrahiert und analysiert wurde. Dadurch, so heisst es in der Mitteilung, hätte man die Schäden an dem seltenen und nur 5 Millimeter kleinen Exemplar so gering wie möglich halten können. Anschliessend verglichen sie die DNA mit genetischen Proben von erwachsenen Mondfischen und fanden eine Übereinstimmung mit M. alexandrini.