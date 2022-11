Aus diesen Gründen ist das GA nicht gratis

Sie alle haben es schon versucht: die zwei Städte Zürich und Bern sowie die drei Kantone Freiburg, Neuenburg und Waadt. Überall wurde darüber diskutiert, ob Fahrgäste den Bus, das Tram und die S-Bahn gratis nutzen können. Denn im Kampf gegen den Klimawandel ist die Verkehrswende elementar: Der Verkehr ist für mehr als ein Drittel aller CO2-Emissionen in der Schweiz verantwortlich – sogar ohne Flugverkehr.



Auch darum konnten in Deutschland im Juni, Juli und August sämtliche Fahrgäste für lediglich neun Euro den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Die Initiative stiess zwar auf lautstarken Gegenwind, die Umwelt aber dürfte davon profitiert haben. Einer Untersuchung zufolge reduzierte sich der CO2-Ausstoss durch das 9-Euro-Ticket um 1,8 Millionen Tonnen .



Was wird in der Schweiz getan, um den öffentlichen Verkehr zu fördern? Reto Hügli, Mediensprecher von Alliance Swisspass, der ÖV-Branchenorganisation, gibt Auskunft.