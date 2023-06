Diese Menschen reisen in den Sommerferien in die Schweiz

Die Zahl der Übernachtungen in der Schweiz werde im Sommer das Vorkrisenniveau aus 2019 übertreffen, prognostiziert BAK Economics in einer Studie.

Die Zahl der Übernachtungen in der Schweiz werde im Sommer das Vorkrisenniveau aus 2019 übertreffen, prognostiziert BAK Economics in einer Studie, die das Staatssekretariat für Wirtschaft in Auftrag gegeben hat. Es soll zudem 660’000 Übernachtungen mehr als letztes Jahr geben, das wäre ein Plus von drei Prozent.