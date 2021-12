Neue Oase in Luzern? – Aus diesen Parkplätzen mitten in der Stadt soll ein neuer Stadtpark werden

Mit dem Wegzug der Verwaltung an den Seetalplatz in Emmen werden die Parkplätze nicht mehr gebraucht. Ebenfalls sei die finanzielle Lage des Kantons besser, so die SP.

Vergleichbare Parks gibts im Bereich der Altstadt nicht

«Beide Argumente sind inzwischen obsolet», sagt Urban Sager. Die finanzielle Lage habe sich massiv verbessert und die Verwaltung werde in das neue Verwaltungsgebäude ziehen, das ab 2026 bezugsbereit sein soll. «Wir haben in der Innenstadt nicht viele Parks.» Neben Inseli und Vögeligärtli gebe es nicht viele Parks im Zentrum. Das Bedürfnis nach Parks in der Bevölkerung sei aber da. «Begrünte Plätze in der Stadt werden sehr stark genutzt. Das Vögeligärtli beispielsweise ist an warmen Sommertagen randvoll.» An der zentralen Lage beim Regierungsgebäude bietet sich laut Sager deshalb eine «einmalige Chance. Parks in vergleichbarer Weise gibt es sonst im Altstadtbereich nicht.»