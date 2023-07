Darum rasierte sich Sängerin Sinead O’Connor die Haare ab

Vom Moment an, als sie in den späten 80er-Jahren berühmt wurde, trug Sinead O’Connor einen kahlgeschorenen Kopf – eine absolute Ausnahme für Frauen im Showbusiness. Manch einer glaubte, es handle sich dabei nur um ein modisches Markenzeichen, aber Sinead verriet in Interviews mehrere herzzerreissende Gründe, warum sie den Kurzhaarschnitt bevorzugte. Der Tod der Musik-Ikone wurde gestern Abend in einer Erklärung ihrer Familie bestätigt. Eine Flut von Trauerbekundungen und Nachrufen folgte.