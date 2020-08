vor 30min

Menznau LU

Aus dieser Flammenhölle konnten alle 200 Schweine gerettet werden

Am vergangenen Freitag geriet in Menznau ein Wagenschopf mit einem Schweinestall in Brand. Sämtliche rund 200 Jager- und Mastschweine konnten in Sicherheit gebracht werden. Das angrenzende Wohnhaus samt Scheune konnten geschützt werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

von Martin Messmer

1 / 3 Ein Wagenschopf samt Schweinestall geriet in Menznau LU am Freitag in Flammen. Luzerner Polizei Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf Wohnhaus und Scheune verhindert. Luzerner Polizei Alle 200 Schweine konnten aus den Flammen gerettet werden. Luzerner Polizei

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, wurde am Freitag, 31. Juli, kurz vor 19 Uhr, gemeldet, dass in Menznau ein Wagenschopf in Brand geraten ist. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Wagenschopf bereits in Vollbrand. Aus dem integrierten Schweinestall konnten rund 200 Jager- und Mastschweine in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen auf Wohnhaus und Scheune konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.