Atlanta, USA: Aus Doku bekannte trans Frau Koko Da Doll erschossen

Eine aus einer Dokumentation bekannte trans Frau ist nach Angaben ihrer Schwester im US-Staat Georgia erschossen worden. Die auch als Rasheeda Williams bekannte Koko Da Doll (35) hatte in der Dokumentation «Kokomo City» Einblicke in die Lebensrealität schwarzer trans Frauen und die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, gewährt. Ihre Schwester Kilya Williams und andere Angehörige sagten, die Polizei habe ihnen mitgeteilt, dass sie am Mittwoch nach dem Verlassen eines Apartmentkomplexes westlich der Innenstadt von Atlanta erschossen worden sei. Ihre Leiche sei auf dem Bürgersteig neben einem Einkaufszentrum an einer belebten Strasse gefunden worden.