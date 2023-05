Olten SO: Ausrangierter Güterwagen wird zur Gastro-Lounge

«Innenhof 1855» ist ein neuer Pop-up-Gastronomie-Innenhof in der Nähe des Oltner Bahnhofs . Das Projekt, welches am vergangenen Samstag, den 22. April 2023, eröffnet hat, zeichnet sich durch ein Highlight aus: den umgebauten Eisenbahnwagen auf dem Gelände.

Der Waggon ist heute in der alten SBB-Hauptwerkstätte als Teil des Riggenbach-Ensembles an der Gösgerstrasse 52 zu finden. Auf dem Areal mit bunten Fahnen, Liegestühlen, einem Sandkasten für die Kinder und Plastikpalmen planen die Veranstalter verschiedene Veranstaltungen durch den Sommer hindurch: Konzerte, Flohmärkte, Tanzveranstaltungen und vieles mehr, so Thommen im Interview mit 20 Minuten. «Wir sind völlig offen und haben alle Möglichkeiten hier auf dem Areal.»

14 Tonnen über 32 Meter gehoben

«Wir wollten die SBB in das Projekt mit einbeziehen und dann haben wir uns auf die Suche nach einem ausrangierten Wagen gemacht», sagt Thommen. Nach einer kurzen Internetrecherche sind sie auf den besprühten Wagen gestossen. In Kooperation mit der SBB wurde der ausrangierte Güterwagen aus Basel über das Schienennetz bis vor die Tür gefahren, daraufhin hob ein Kran das 14 Tonnen schwere Gefährt über 32 Meter in den Innenhof. Über 18’000 Franken hat der Waggon plus Transport die Betreiber des Projektes insgesamt gekostet.