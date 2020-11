Das Päng-Pub in Aadorf wurde am Samstag eröffnet.

Päng! Plötzlich steht ein neues Pub in Aadorf TG. Trotz der Einschränkungen wegen des Coronavirus eröffneten Daniela (51) und Philipp Schmidlin (57) das Lokal mit dem Namen Päng!. Der Name des Pubs sei nicht ohne Grund gewählt, so Philipp Schmidlin. Er sagt: «Der Name soll bei den Leuten Päng machen.» Das Pub bietet Platz für bis zu 20 Gäste und soll auch für Events buchbar sein, berichtete die «Thurgauer Zeitung». Das Lokal befinde sich im ehemaligen Nähstübli seiner Frau im eigenen Haus, führt Schmidlin zu 20 Minuten aus. «Das Nähstübli meiner Frau haben wir nun verlagert», fügt der 57-Jährige hinzu. Geöffnet ist das Pub jeweils von Donnerstag bis Samstag von 17 bis maximal 23 Uhr.