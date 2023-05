Serbien: Amoklauf nahe Mladenovac – 8 Menschen tot, 13 verletzt

Nur einen Tag, nachdem in einer Schule im serbischen Belgrad ein 13-Jähriger neun Menschen erschossen hat, kam es zu einem erneuten Gewaltakt in Serbien. In der Nähe der Stadt Mladenovac, etwa 50 km südlich von Belgrad entfernt, wurden am Donnerstagabend nach bisherigen Erkenntnissen acht Menschen getötet und mindestens 13 verletzt.