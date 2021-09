Wieso Luxusbrands auf Kollaborationen setzen

Wie es aussieht, wenn zwei Modegiganten wie Versace und Fendi gemeinsame Sache machen, zeigten die Häuser an ihrer gemeinsamen Show an der Milan Fashion Week am Sonntagabend . Statt von Donatella Versace wurde die neue Kollektion von Fendis Artistic Director Kim Jones designt. Und umgekehrt: Fendis Kollektion trug Donatellas Handschrift. Auf Instagram heisst es bei Versace: « Donatella Versace und Kim Jones haben die Rollen getauscht und enthüllen zwei ikonische Kollektionen, die die Freundschaft und die kulturellen Auswirkungen von Fendi und Versace feiern. Das ist keine Kollaboration. »