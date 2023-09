Grund dafür ist Sponsor «Plus500», dessen Produkt in Frankreich als «riskant» eingestuft wird.

Die Spiele von YB in der Champions League werden im französischen TV nicht gezeigt.

«Die DGCCRF ist der Ansicht, dass es sich um eine unlautere, verbotene Werbung für ein riskantes Finanzprodukt handelt», erklärte TV-Sender «beIN Sports», der in Frankreich die Rechte für die Übertragung der Champions League besitzt. Besonders ärgern dürfte man sich über zwei Livespiele von Titelverteidiger Manchester City, die dem Bezahlsender so durch die Lappen gehen.

«Seit Jahren ein verlässlicher Partner»

Bei «Plus500» handelt es sich um ein 2008 gegründetes Fintech-Unternehmen, das Online-Handelsdienstleistungen für den Aktienmarkt anbietet. Der Hauptsitz der Firma liegt im Gründungsland Israel, kotiert ist sie an der Londoner Börse. «Plus500» ziert seit 2020 das Logo die Trikots der Young Boys. Das Engagement wurde erst kürzlich bis 2025 verlängert.

«Plus500 ist seit Jahren ein verlässlicher Partner, dessen Aktivitäten stark reguliert werden», kommentiert YB-CEO Wanja Greuel auf Anfrage von 20 Minuten. Man habe zur Kenntnis genommen, dass die Zusammenfassung des Spiels gegen Leipzig in Frankreich nicht gezeigt wurde. Rückmeldungen habe es nur vereinzelt gegeben.

Fans wenden sich gleichzeitig gegen RB Leipzig

Der Grundtenor unter den YB-Anhängern ist derweil klar: Man zeigt lieber auf andere. «Aber Qatar Sports Investments ist blütenrein?», fragt jemand etwa auf X. Oder: «PSG-Matches zeigen sie wohl, ohne mit der Wimper zu zucken.» In einem Communiqué positioniert sich die YB-Ostkurve nicht nur gegen Roter Stern Belgrad mit dem russischen Hauptsponsor Gazprom, sondern auch deutlich gegen RB-Leipzig, den ersten YB-Gruppengegner .

«Mit Rasenball – das eigentlich für Red Bull steht – Leipzig haben wir einen Gegner zugeteilt bekommen, der all unseren Werten und Überzeugungen zuwiderläuft», heisst es in Anlehnung an den Getränke verkaufenden Besitzer des ostdeutschen Vereins. Bereits 2016 hätte man sich aus diesem Grund dazu entschieden, ein Testspiel gegen Red Bull Salzburg zu boykottieren. Das neu aufgekochte Motto von damals: «Öb Pflicht- oder Teschtspiu, ke Fuessbau mit Red Bull!»