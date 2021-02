1 / 4 Vor dem Bezirksgericht Pfäffikon stand am Freitag ein Paketbote, der wegen gewerbsmässigen Betrugs angeklagt war. Facebook Er hatte laut Anklageschrift Pakete bei sich gesammelt oder verkauft, statt sie zuzustellen. 20 Min Er begründete den Diebstahl damit, dass er die Strassen und Empfänger nicht gefunden und aus Ärger und Frust gehandelt habe. Facebook

Darum gehts Ein Paketbote hat die Pakete bei sich gesammelt oder verkauft, statt sie den Empfängern zuzustellen.

Er begründete den Diebstahl damit, dass er die Strassen und Empfänger nicht gefunden und aus Ärger und Frust gehandelt habe.

Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 44-jährigen Kosovaren, der seit 2009 illegal in der Schweiz arbeitet und lebt.

Auf sieben Seiten wird in der Anklageschrift fein säuberlich aufgelistet, was in den 115 Paketsendungen drinnen war, welche der 44-Jährige den Empfängern nicht zustellte, sondern bei sich zuhause sammelte – darunter Damen- und Herrenkleidung, Sonnenbrillen, Ohrringe, Grillthermometer, Gummistiefel und Turnschuhe. Der Mann hatte von Januar bis zu seiner Verhaftung Anfang Juli 2020 jeweils die Samstagstouren in den Zürcher Gemeindegebieten Nürensdorf, Wangen und Brüten gemacht. Er arbeitete für einen privaten Kurierdienst, der im Auftrag der Schweizer Post die Pakete verteilt. Der Wert der gestohlenen Waren: rund 44’000 Franken.

Am Freitag stand der Beschuldigte im abgekürzten Verfahren vor dem Bezirksgericht Pfäffikon. Das heisst, er ist geständig. Als die Richterin ihn fragte, warum er die Pakete nicht zugestellt habe, antwortete er überraschend: «Aus Frust und Ärger, weil ich die Zustelladresse nicht gefunden habe.»

Er sei damals von Genf nach Zürich gekommen und habe nicht gewusst, wo jeweils die betreffenden Strassen sind. Deshalb habe er die Pakete vor allem bei sich zuhause gehortet, einen kleinen Teil davon verkauft. «Ich habe die Ware einfach in meiner Wohnung gesammelt, ich wusste selber nicht, was ich damit machen soll.» Er fühle sich schlecht und schwöre, dass er in seinem ganzen Leben nie mehr so etwa tun werde.

Seit 2009 illegal in der Schweiz

Der Urteilsvorschlag des Staatsanwaltes sieht eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten wegen gewerbsmässigem Diebstahl sowie einen siebenjährigen Landesverweis vor. Mit der Strafe hatte der 44-Jährige keine Mühe: «Ich hätte auch eine längere Strafe akzeptiert, ich fühle mich schuldig.» Als die Richterin auf den siebenjährigen Landesverweis zu sprechen kam, bat er: «Ich kann nicht in den Kosovo zurückgehen, geben Sie mir nochmals eine Chance.»

Der Kosovare lebt und arbeitet seit 2009 ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung in der Schweiz. Dabei war er zuvor als Hilfsarbeiter, Maler und Plattenleger tätig gewesen. Laut seinem Anwalt war er aber bei der Krankenkasse und der AHV angemeldet und hatte gemeint, damit auch offiziell angemeldet zu sein.

Nach einer längeren Beratung fällte das Gericht kein Urteil. Man habe sich schwer getan mit dem abgekürzten Verfahren, wie die Vorsitzende sagte. Der Beschuldigte hatte nämlich im Prozess gesagt, nur einmal Diebesgut an seinen Schwager im Wert von 500 Franken verkauft zu haben. In der Anklage ist aber noch von weiteren verkauften Waren die Rede.

Zudem soll er die Absicht gehabt haben, gehortete Waren zu verkaufen, was der Beschuldigte an der Verhandlung jedoch verneinte. «Aus diesen Gründen hat das Gericht kein Urteil gefällt, sondern wird die Akten der Staatsanwaltschaft zurückgeben», so die Richterin. Diese müsse dann eine neue Anklageschrift verfassen und der Fall wird vom Gericht im ordentlichen Verfahren behandelt.